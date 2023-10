Le Real Madrid salue Eden Hazard

La suite après cette publicité

Après le LOSC, c’est au tour du Real Madrid de saluer Eden Hazard, qui a officiellement annoncé sa retraite sportive ce mardi. Entre la Casa Blanca et le Belge, l’histoire d’amour espérée n’a jamais vraiment eu lieu. Entre méforme et blessures, l’ailier n’a pas eu l’impact attendu.

Cela ne l’a pas empêché de bien garnir son palmarès, comme le rappelle le communiqué publié par le club madrilène. « Suite à l’annonce par Eden Hazard de sa retraite du football en tant que joueur professionnel, le Real Madrid CF souhaite exprimer sa gratitude et son affection à un joueur arrivé dans notre club en 2019 et qui, au cours des quatre saisons où il a appartenu à notre équipe, a remporté 8 titres : 1 Coupe d’Europe, 1 Coupe du Monde des Clubs, 1 Super Coupe d’Europe, 2 Ligues, 1 Copa del Rey et 2 Super Coupes d’Espagne. Le Real Madrid souhaite à Eden Hazard et à sa famille le meilleur dans cette nouvelle étape de sa vie.» Cela fait beaucoup de trophées pour un total de 76 matches (et seulement 4 disputés en intégralité) en 4 ans !