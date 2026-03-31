Liga
Barça : Dani Olmo va recevoir une grosse offre
1 min.
@Maxppp
Cet été, plusieurs joueurs du Barça risquent d’être convoités par l’Arabie saoudite. La Saudi Pro League pourrait ainsi revenir à la charge pour Raphinha, alors que la presse espagnole a déjà publié un intérêt plus que prononcé de plusieurs clubs saoudiens pour Marc Casado. Et voilà que Marca indique que Dani Olmo est lui aussi convoité en SPL.
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Le club d’Al-Qadisiyah est ainsi très intéressé par ses services et l’a déjà inscrit tout en haut de sa shopping list pour le mercato estival. Cependant, le média précise que l’international espagnol de 27 ans, qui n’a pas encore reçu d’offre officielle, n’est pas intéressé et souhaite rester au FC Barcelone coûte que coûte.
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