Real Madrid : la terrible statistique de Karim Benzema

Hier soir, le Real Madrid s'est imposé 3 à 1 face à Osasuna et s'est rapproché du titre de champion d'Espagne. Une soirée où Karim Benzema n'a pas marqué, ce qui est rare pour être souligné. Mais le buteur tricolore aurait pu trouver le chemin des filets, lui qui a manqué deux pénalties (52e et 59e).

Opta explique d'ailleurs que c'est la première fois depuis avril 2006 qu'un joueur manque deux pénalties dans un match de Liga. Le dernier qui a échoué par deux fois est Raúl Tamudo. KB9 est aussi le joueur du Real Madrid à avoir raté le plus de pénalties dans une campagne de Liga depuis la saison 2005-06. Rien de bien grave malgré tout pour le Français, qui réalise une excellente saison.

2 - Karim Benzema 🇫🇷 is the first player to miss two penalties in a LaLiga game since Raúl Tamudo 🇪🇸 against Betis in April 2006. The Frenchman is also the Real Madrid player to have missed the most penalties in a LaLiga campaign since at least 2005/06 (4/11). Unusual. pic.twitter.com/uzFYOsdd2E