Liverpool : le geste insolite de Mohamed Salah après la victoire contre Everton

Mais que s’est-il passé dans la tête du Pharaon ? Alors que Mohamed Salah est devenu le meilleur buteur de l’histoire du derby de la Mersey aux côtés de Steven Gerrard ce dimanche, il est rentré aux vestiaires tout sourire après la victoire contre Everton. Par ailleurs, le buteur de 33 ans a également fait parler de lui après une vidéo de Sky Sports qui circule sur les réseaux sociaux.

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On y voit l’Égyptien adresser un doigt d’honneur… en direction d’un coéquipier dans les vestiaires des Reds. Celui-ci était très joyeux et relâchait sans doute la pression autour de ses partenaires. Pour rappel, l’attaquant va quitter le navire rouge à la fin de la saison et ses dernières performances avaient été très critiquées ces dernières semaines. Il y a maintenant du mieux !