PSG : Mauricio Pochettino revient sur ses propos sur l'avenir de Kylian Mbappé

Les conférences de presse peuvent parfois réserver des surprises... et même pour les questionnés. Alors qu'il était interrogé sur son avenir et sur celui de Kylian Mbappé au PSG l'an prochain, Mauricio Pochettino avait assuré que Mbappé et lui allaient rester au PSG à 100%, lors de la saison prochaine. «C’est ce que je perçois, ce que je ressens et ce que je peux voir dire aujourd’hui. Après, c’est le football, personne ne sait ce qu’il peut se passer. Mais aujourd’hui, c’est ce que je ressens».

Mais finalement, l'Argentin est revenu sur ses propos avant la rencontre contre Strasbourg, ce vendredi soir. «Ma déclaration en disant que moi et Mbappé serions là à 100% la saison prochaine ? Je n'ai pas dit ça, ce n'était pas ça mon message. J'ai répondu pour aujourd'hui, pas pour la saison prochaine», a expliqué l'entraîneur du PSG au micro de Prime Video. De quoi entretenir le doute sur le futur de Pochettino et sur celui de Kylian Mbappé, toujours cité vers le Real Madrid...