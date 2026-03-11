Le héros Khvicha Kvaratskhelia et le PSG envoient un message à l’Europe !

Pas forcément en verve sur les dernières semaines à l’image de son match décevant vendredi contre Monaco (défaite 3-1), Khvicha Kvaratskhelia débutait sur le banc ce mercredi contre Chelsea en huitième de finale aller de Ligue des Champions. Alors que Désiré Doué lui a été préféré et n’a pas livré un grand match, le Géorgien est entré survolté à la 62e minute de jeu à la place du Français.

La suite après cette publicité

Passeur décisif pour Vitinha (74e), il enfonçait le clou d’une frappe limpide avant de s’offrir un doublé en toute fin de rencontre (86e, 90e+4). Faisant passer le Paris Saint-Germain de 2-2 à 5-2, l’ancien Napolitain a été le héros de la soirée et a répondu de la meilleure des manières à ses détracteurs. Une prestation qui symbolise une belle réponse de sa part, mais aussi du Paris Saint-Germain, aux critiques des dernières semaines.

La suite après cette publicité

Khvicha Kvaratskhelia confiant

Héroïques l’an dernier, Khvicha Kvaratskhelia et le club parisien avaient élevé leur niveau au fil de la saison pour aller au bout en Ligue des Champions. Le chemin est encore long, mais le héros du soir a savouré au micro de Canal + après le match dans cette nuit rêvée : «oui je suis heureux d’avoir aidé mon équipe et d’avoir gagné contre Chelsea qui est une bonne équipe. Je suis heureux de ce match».

S’il est bien conscient que la qualification n’est pas encore actée, Khvicha Kvaratskhelia a affirmé la confiance du club francilien : «oui, mais on reste le PSG, je pense qu’on a montré ce soir qu’on était capable de tout. Il faut juste continuer de cette manière, on a pris deux buts, il faut analyser les erreurs qu’on a faites. On est content de gagner avec trois buts de plus. Maintenant, on va être concentré sur le prochain match.»