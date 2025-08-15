Pierre Sage revient sur son départ de l’OL

Nouvel entraîneur du RC Lens, Pierre Sage va débuter la saison 2025-26 par un match bien particulier. L’ex-entraineur de l’Olympique Lyonnais, auteur d’une saison héroïque il y a deux ans à la tête des Gones, a finalement été débarqué après un début de saison difficile. Et ce samedi, il va débuter par des retrouvailles contre son ancien club, à Bollaert. Avant la rencontre, il est d’ailleurs revenu sur sa mise à l’écart par John Textor, parti de Lyon depuis.

«On parlait d’ultimatum après notre nul à Fenerbahçe (0-0, le 23 janvier en Ligue Europa). J’ai fait en sorte qu’on fasse un bon résultat là-bas. On va faire nul à Nantes (1-1, le 26 janvier). Le lendemain, j’étais de repos mais je suis quand même allé au club chercher ma lettre de mise à pied qu’on ne m’avait pas promis. Je l’ai récupérée ce soir-là. On m’a dit : ''Écoute, John est sur Lyon et il veut te voir’'. Tous les entraîneurs qu’il avait sortis auparavant, il ne les avait jamais rencontrés. J’étais content qu’il veuille me voir, déjà pour assumer la chose, mais aussi pour le remercier de m’avoir donné ma chance. Cette décision était complètement indépendante du résultat à Nantes. J’ai appris après que Fonseca avait dit clairement qu’il avait vu jouer l’OL lors du match contre Montpellier (1-0) le 5 janvier. Il était déjà en contact avec le club. À partir du moment où il avait été sorti de l’AC Milan, il a rapidement été appelé pour reprendre le club», a-t-il lâché sur L1+.