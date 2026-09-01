Auxerre : négociations avancées pour Axel Tuanzebe

L’AJ Auxerre avance pour recruter Axel Tuanzebe. Selon les informations du Parisien, le défenseur central de 28 ans, formé à Manchester United, est actuellement libre et représente une piste étudiée avec sérieux par le club bourguignon.

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International congolais, Tuanzebe possède une solide expérience du football anglais avec Manchester United, Aston Villa et Ipswich Town notamment. Auxerre travaille désormais sur son arrivée, alors que le joueur est disponible sans indemnité de transfert.