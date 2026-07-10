Coupe du Monde 2026 : Ousmane Dembélé n’a jamais douté de Mbappé

Un penalty manqué peut parfois faire tergiverser. Pas Kylian Mbappé d’après Ousmane Dembélé. Après la victoire des Bleus en quart de finale de Coupe du Monde face au Maroc, le Ballon d’Or assure qu’il ne faut jamais douter de son capitaine.

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«C’est un joueur incroyable, notre capitaine. Il ne doute pas, il a un mental, on attend encore plus de buts de Kylian», explique-t-il face à la presse. En effet, c’est bien l’attaquant qui a fini par délivrer la situation, en plus d’être à la passe sur le but du Parisien.