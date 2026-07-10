Menu Rechercher
Commenter
Coupe du Monde

Coupe du Monde 2026 : Ousmane Dembélé n’a jamais douté de Mbappé

Par Maxime Barbaud
Dembélé et Mbappé (France) @Maxppp
France 2-0 Maroc
winamax
1 1.60 N 3.90 2 6.50 bonus 100€

Un penalty manqué peut parfois faire tergiverser. Pas Kylian Mbappé d’après Ousmane Dembélé. Après la victoire des Bleus en quart de finale de Coupe du Monde face au Maroc, le Ballon d’Or assure qu’il ne faut jamais douter de son capitaine.

La suite après cette publicité

«C’est un joueur incroyable, notre capitaine. Il ne doute pas, il a un mental, on attend encore plus de buts de Kylian», explique-t-il face à la presse. En effet, c’est bien l’attaquant qui a fini par délivrer la situation, en plus d’être à la passe sur le but du Parisien.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Monde
France
Ousmane Dembélé
Kylian Mbappé

En savoir plus sur

Coupe du Monde Coupe du Monde
France Flag France
Ousmane Dembélé Ousmane Dembélé
Kylian Mbappé Kylian Mbappé
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier