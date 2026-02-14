Wilfrid Mbappé se confie sur l’enfance de Kylian et l’éventuel successeur de Deschamps
Les sacrifices de Kylian Mbappé pour atteindre le sommet du football mondial ont été lourds. En effet, dans l’émission « C à vous » sur France 5, son père, Wilfrid Mbappé, est revenu sur le départ précoce de son fils de la maison : « mon fils a quitté la maison à l’âge de 12 ans et n’est jamais revenu. Les gens ne s’en rendent pas compte. Maintenant que c’est un projet abouti, on me dit : “Il est devenu ceci”, “Il est devenu cela”. Mais il y a tellement de choses qui nous manquent. Tant de choses irremplaçables. Tant de choses que nous n’avons pas faites. »
Wilfrid Mbappé a également commenté le changement sur le banc de l’équipe de France, avec le départ de Didier Deschamps et l’éventuelle arrivée de Zinedine Zidane : « je ne sais pas s’il est le candidat idéal, mais ce serait une très bonne chose. Il sera très difficile de succéder à Deschamps. Aujourd’hui, on lui trouvera beaucoup de défauts, mais une fois qu’il sera parti, on découvrira ses nombreuses qualités. Et si c’est Zidane, nous serons tous ravis. » Il a conclu sur l’impression laissée par Zidane à Kylian dans sa jeunesse : « enfant, Kylian était joyeux et bruyant. Quand cet homme a ouvert la porte… paf ! Il lui fit signe de se taire, et il devint complètement muet. Depuis ce jour, je le vois différemment. C’est vraiment quelqu’un de formidable ».
