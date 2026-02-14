Menu Rechercher
Wilfrid Mbappé se confie sur l’enfance de Kylian et l’éventuel successeur de Deschamps

Kylian et Wilfried Mbappé @Maxppp

Les sacrifices de Kylian Mbappé pour atteindre le sommet du football mondial ont été lourds. En effet, dans l’émission « C à vous » sur France 5, son père, Wilfrid Mbappé, est revenu sur le départ précoce de son fils de la maison : « mon fils a quitté la maison à l’âge de 12 ans et n’est jamais revenu. Les gens ne s’en rendent pas compte. Maintenant que c’est un projet abouti, on me dit : “Il est devenu ceci”, “Il est devenu cela”. Mais il y a tellement de choses qui nous manquent. Tant de choses irremplaçables. Tant de choses que nous n’avons pas faites. »

Wilfrid Mbappé a également commenté le changement sur le banc de l’équipe de France, avec le départ de Didier Deschamps et l’éventuelle arrivée de Zinedine Zidane : « je ne sais pas s’il est le candidat idéal, mais ce serait une très bonne chose. Il sera très difficile de succéder à Deschamps. Aujourd’hui, on lui trouvera beaucoup de défauts, mais une fois qu’il sera parti, on découvrira ses nombreuses qualités. Et si c’est Zidane, nous serons tous ravis. » Il a conclu sur l’impression laissée par Zidane à Kylian dans sa jeunesse : « enfant, Kylian était joyeux et bruyant. Quand cet homme a ouvert la porte… paf ! Il lui fit signe de se taire, et il devint complètement muet. Depuis ce jour, je le vois différemment. C’est vraiment quelqu’un de formidable ».

Voir tous les commentaires (1)
