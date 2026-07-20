Argentine : le message émouvant posté par Lionel Messi sur ses réseaux

En larmes après la finale de Coupe du Monde perdue par l’Argentine contre l’Espagne (0-1), Lionel Messi (39 ans) était inconsolable, conscient qu’il vivait sans doute son dernier Mondial sous les couleurs albiceleste. Le numéro 10 argentin est d’ailleurs toujours marqué par cette défaite. En témoigne le message qu’il vient de poster sur ses réseaux sociaux.

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«La douleur est immense et cette blessure mettra du temps à cicatriser. Mais je garde aussi en mémoire tout ce qu’il y a eu de beau… Ces matchs que nous avons renversés en donnant tout ce que nous avions et qui resteront à jamais gravés dans nos mémoires, le soutien de tout un pays qui, associé au travail et aux efforts de ce groupe, nous a permis de figurer, une fois de plus, parmi les meilleurs du monde. Aujourd’hui, il est difficile de mesurer à sa juste valeur ce que nous avons accompli, mais cette équipe a atteint deux finales consécutives de la Coupe du Monde. Un grand merci du fond du cœur pour chaque message de soutien et chaque message d’encouragement. Une fois de plus, nous avons réussi à nous unir en tant que nation et à être tous ensemble, partageant l’immense fierté d’être Argentins. Je tiens également à féliciter l’Espagne pour son titre de championne», a-t-il posté sur son compte Instagram.