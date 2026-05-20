Ligue Europa : Aston Villa roule sur Fribourg et remporte la finale

Sur le papier, l’affiche était assez déséquilibrée. Emmené par Unai Emery, véritable monument de la Ligue Europa avec 4 victoires dans la compétition, Aston Villa s’en allait défier Fribourg au Besiktas Park d’Istanbul. Le club allemand, qui avait réussi à se défaire de Braga au tour précédent, arrivait dans la peau d’un outsider qui allait tout tenter pour déjouer les pronostics et réussir à surprendre la formation anglaise qui semblait bien plus armée pour soulever le trophée à l’issue du match. Le Français Lucas Digne était d’ailleurs titulaire dans cette finale tout comme Emiliano Martinez dans les cages.

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Et sans surprise, les Villans n’ont fait qu’une bouchée du club allemand. Dans un début de rencontre assez timide entre deux équipes qui s’observaient, Aston Villa semblait tout de même bien plus précis techniquement. En grande forme ces dernières semaines, Morgan Rogers allumait la première mèche de cette rencontre. Et après ça, il s’est transformé en passeur sur une merveille de combinaison. Sur un corner rapidement joué par Digne, Rogers envoie un centre en retrait en direction de Youri Tielemans qui s’était placé aux abords de la surface.

Aston Villa remporte sa 2e Coupe d’Europe !

L’international belge envoyait une reprise de volée en première intention et ne laissait aucune chance à Atubolu (1-0, 41e). Le gardien allemand encaissait dans la foulée un autre banger. Cette fois, il était signé de l’Argentin Emiliano Buendía. À l’entrée de la surface, l’ailier de 29 ans se mettait sur son pied gauche et envoyait une merveille de frappe enroulée qui allait se loger directement dans la lucarne du portier allemand qui ne pouvait constater les dégâts (2-0, 45e). 2-0, juste avant la mi-temps, Fribourg était KO.

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Au retour des vestiaires, Aston Villa poursuivait sa domination et s’amusait face à une défense allemande dépassée par le niveau technique de l’adversaire. Et sur une merveille de combinaison collective, Digne décalait Buendía qui servait Rogers pour le 3-0. Score net et sans bavure. Et le score aurait pu être plus sévère si les joueurs du club anglais avaient été plus appliqués sur certaines occasions. Mais le score ne bougera finalement plus. Aston Villa remporte la deuxième Coupe d’Europe de son histoire. Unai Emery écrit sa légende en remportant sa 5e Ligue Europa. Pour Emiliano Martinez, c’est une 7e finale remportée dans sa carrière en… 7 matches. Aston Villa succède à Tottenham et peut célébrer.