L’arbitre anglais Anthony Taylor prend sa retraite

Une légende de l’arbitrage anglais tire sa révérence. Après avoir dirigé 831 matchs au cours de sa carrière, l’Anglais Anthony Taylor a annoncé sa retraite des terrains, à l’âge de 47 ans, ce mardi après-midi. Figure emblématique de la Premier League, où il a officié lors de 432 rencontres en 16 ans, Taylor a arbitré lors de deux Coupes du Monde (2022 et 2026), deux Euro (2020 et 2024) et deux Mondial des Clubs (2022 et 2025). Il s’est également vu confier le sifflet lors de la Supercoupe d’Europe 2020, la finale de la Ligue des Nations 2021, la finale de la Coupe du Monde des Clubs 2022, la finale de la Ligue Europa 2023 et la demi-finale de la Ligue des Champions 2024.

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Son dernier match en tant qu’arbitre principal était à l’occasion du 1/8e de finale de la Coupe du Monde 2026 entre le Portugal et l’Espagne (0-1). « Arbitrer au plus haut niveau a été un immense privilège, mais la pression est intense et on est constamment sous le feu des projecteurs. Le moment est venu de me retirer et de me tourner vers le prochain chapitre de ma carrière. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à mes deux assistants, Gary et Adam, à mes collègues arbitres et à toutes les personnes liées au football pour leur soutien au fil des années. Mais surtout, je tiens à remercier ma famille et mes amis pour leur soutien indéfectible face aux immenses sacrifices qu’a exigés ce métier », a indiqué le désormais ex-arbitre anglais via un communiqué.