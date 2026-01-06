Menu Rechercher
CAN : le pétard d’Adil Boulbina pour qualifier l’Algérie contre la RDC

Par Kevin Massampu
La Coupe d'Afrique des Nations @Maxppp
Algérie 1-0 Rép. Dém. Congo

Immense soulagement du côté des supporters de l’Algérie. Alors que se profilait la séance de tirs au but face à la RD Congo, dans ce huitième de finale de CAN, les Fennecs ont finalement trouvé la faille dans les ultimes instants du temps réglementaire de la prolongation. Trouvé sur le côté gauche, Adil Boulbina déclenchait un missile pour battre Lionel Mpasi et donner l’avantage aux siens (119e).

beIN SPORTS
[⚽ VIDÉO BUT] 🏆 🌍#CAN2025
😱😱😱 INCROYABLE !!!
🇩🇿🚀 Le BUT EXCEPTIONNEL d'Adil Boulbina qui sauve l'Algérie à la 118ème minute !!!
#beINCAN2025 #ALGRDC
Une réalisation venue d’ailleurs… quelques instants après son entrée en jeu à la place de Fares Chaibi. Avec cette victoire, l’Algérie rejoint les quarts de finale de la CAN pour la première fois depuis 2019 et défiera le Nigéria, samedi.

