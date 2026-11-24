En pleine zone de turbulences avec Chelsea, où il traverse une période délicate à l’image de sa prestation délicate lors du récent naufrage face à Leeds, Wesley Fofana s’est livré sans filtre dans l’émission Zack en roue libre sur YouTube. Le défenseur central français en a notamment profité pour revenir sur l’élimination des Blues face au Real Madrid en quarts de finale de la Ligue des Champions en avril 2023 (0-2 à l’aller avec un but de Karim Benzema, puis 0-2 au retour sur un doublé de Rodrygo). Une double confrontation qui a profondément marqué l’ancien Stéphanois, subjugué par l’écart de niveau affiché par la Maison Blanche sur la scène européenne.

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Interrogé sur cette confrontation face aux Merengues, Wesley Fofana a ainsi livré un témoignage admiratif. « Il m’a traumatisé Benzema. Il nous a sortis à lui tout seul. Lui et Vinícius, c’était n’importe quoi. Rodrygo, il est venu pour finir le travail, parce que moi je ne suis pas animé par les buts. Si on parle football, les deux, Vinícius et Benzema, c’était trop, c’était n’importe quoi. On a joué contre Modrić, ils avaient une dream team. On est partis jouer chez eux au Santiago Bernabéu, ils nous ont donné une leçon de football. Chelsea, c’est le haut niveau. Tu es dans un grand club, la Premier League, c’est le haut niveau, tu es dans un grand championnat. Mais la Champions League, c’est encore au-dessus. C’est plus haut encore », a déclaré le joueur de 25 ans.