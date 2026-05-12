Al Nassr : l’image d’un Cristiano Ronaldo désabusé fait le buzz

Après le coup de sifflet final, les images de Cristiano Ronaldo ont parfaitement résumé la cruauté du scénario vécu par Al Nassr. Assis sur le banc, le regard vide, complètement abasourdi et choqué, le Portugais est resté immobile pendant de longues secondes après l’égalisation d’Al Hilal à la toute dernière action du match. Lui qui pensait enfin toucher son premier titre de champion en Arabie saoudite a vu le rêve s’écrouler dans un silence glacial.

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Quelques instants plus tôt, tout semblait pourtant écrit pour une soirée historique. Al Nassr menait encore 1-0 dans le temps additionnel avant l’incroyable erreur de Bento, auteur d’un but contre son camp à la 90+8e minute. De l’euphorie totale à la désillusion absolue, tout a été brutal. Les images de CR7, perdu et dévasté sur le banc, ont rapidement fait le tour des réseaux sociaux et symbolisent déjà l’un des scénarios les plus fous de la saison en Saudi Pro League.