Le Bayern Munich réagit fermement aux envies de départ de Robert Lewandowski

Dans un entretien accordé à Sport1, le président du Bayern Munich Herbert Hainer a réagi fermement aux envies de départ exprimées par son attaquant polonais Robert Lewandowski samedi après-midi à la suite du match nul concédé à Wolfsbourg : «Robert a un contrat jusqu'en 2023, c'est la durée pendant laquelle il jouera chez nous. (...) Oliver (Kahn, ndlr) et Hasan (Salihamidzic) lui ont fait une offre de prolongation. Apparemment, elle n'a pas été acceptée.»

Courtisé par le FC Barcelone, le numéro 9 bavarois avait sous-entendu que le match face aux Loups serait sa dernière apparition sous le maillot du FCB. Toujours à la télévision allemande, le dirigeant munichois a ajouté qu'il serait difficile pour le club de pallier son transfert, probablement en Catalogne : «il n'y a pas de remplaçant pour un tel joueur de classe mondiale. Il a un contrat, je pars donc du principe qu'il l'honore. C'est son droit le plus strict de ne pas prolonger son contrat dans ce cas.» Oliver Kahn en a même rajouté une couche : «nous connaissons cet alarmisme du passé. Ce n'est pas quelque chose qui nous cause des maux de tête. Nous avons fait une offre à son agent. Il a rejeté cette offre. C'est son droit. Le fait est : il a un contrat et il le remplira. Basta !»