Le Real Madrid a déjà trouvé le remplaçant de Thibaut Courtois

C'est l'une des sensations de la saison de l'autre côté de l'Atlantique. Il vient de fêter ses 18 ans, mais pour beaucoup, il est déjà le futur grand gardien de la sélection américaine. Il a d'ailleurs récemment été appelé par la Pologne, son pays d'origine, mais a décliné l'invitation, préférant jouer avec les USA. Un colosse d'1m93 qui enchaîne les belles prestations avec la franchise de l'Illinois.

Et forcément, ça ne passe pas inaperçu en Europe, où, peu à peu, on commence à comprendre que le marché américain peut s'avérer particulièrement intéressant, avec un vivier de plus en plus qualitatif. Comme l'explique Marca, Chelsea a déjà fait une offre pour le portier américain il y a quelques mois, mais la situation un peu trouble de l'écurie londonienne suite au conflit en Ukraine avait paralysé l'opération.

De la concurrence

Le Real Madrid compte bien en profiter et l'intégrer à son équipe B dans un premier temps, ou même faire partie de l'équipe première afin d'être la doublure de Courtois dans un premier temps. Tout dépendra de l'avenir de Lunin également. Deux autres écuries de Premier League, dont le nom n'est pas cité, sont aussi intéressées par le portier de Chicago.

Toujours soucieux d'enrôler les meilleurs jeunes joueurs de la planète, les Merengues auraient vu en Slonina l'avenir de leur équipe au poste de gardien, une fois que Courtois laissera sa place. Mais la direction de Florentino Pérez sait que face aux clubs anglais, elle n'est pas forcément en position de force. Il faudra donc agir assez vite...