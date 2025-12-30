CAN 2025 : le Nigéria continue son sans-faute, la Tunisie termine 2e après son nul contre la Tanzanie

Suite et fin de la troisième journée du groupe C avec ce Nigéria-Ouganda et Tunisie-Tanzanie. Les Super Eagles, déjà qualifiés et assurés de terminer premiers de leur poule, pouvaient se permettre de faire tourner face à une équipe ougandaise qui devait impérativement s’imposer pour espérer se qualifier en terminant dans les meilleurs troisièmes. Mais le Nigéria, même avec un onze remanié, est resté très compétitif ce mardi. Avec notamment Osimhen, Chukwueze, Onuachu et Moses Simon pour dynamiter l’attaque, le Nigéria a assuré.

C’est le grand attaquant Paul Onuachu (2m02) qui a ouvert le score dans cette rencontre en première période. Réduite à 10 au retour des vestiaires, l’équipe ougandaise a fini par encaisser deux nouveaux buts ensuite, signés Raphael Onyedika (doublé). L’Ouganda réduira l’écart en fin de rencontre. Score final 3-1. Le Nigéria confirme sa belle entame de CAN et l’équipe sera assurément l’une des équipes à prendre au sérieux pour le sacre final, le 18 janvier prochain.

La Tunisie retrouvera le Mali

Dans l’autre rencontre, la Tunisie devait définitivement assurer la 2e place de son groupe face à la modeste équipe de Tanzanie. Sur le papier, il n’y avait pas vraiment de doute sur l’issue de la rencontre. Mais avec la Tunisie, tout peut arriver. Dans un début de match assez équitable, les Aigles de Carthage ne parvenaient pas à faire bouger la défense tanzanienne. Seul l’ancien titi parisien Ismael Gharbi se montrait à son avantage avec quelques percées et notamment un tir qui venait s’écraser sur le poteau adverse. En fin de première période, la Tunisie finissait par débloquer l’avantage grâce à Gharbi sur penalty.

Au retour des vestiaires, la Tanzanie était donc condamnée à l’exploit et devait marquer au moins une fois pour croire à la qualification. Car avec un nul, malgré deux petits points, cela aurait pu être suffisant en tant que meilleur troisième grâce à une meilleure différence de buts que l’Angola. Et sur la première occasion en seconde période, Feisal Salum surprenait le portier tunisien d’une frappe sèche depuis l’extérieur de la surface (1-1). Malgré une domination tunisienne au retour des vestiaires, le score ne bougera pas. La Tunisie, difficilement, termine deuxième de son groupe et affrontera le Mali au prochain tour. Pour, la Tanzanie, ce nul pourrait bien suffire à se qualifier en tant que meilleur troisième.