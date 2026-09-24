PSG : le cas Mika Godts fait déjà jaser

Le Paris Saint-Germain ne veut plus de stars. C’est la politique menée depuis quelques saisons par l’écurie française, qui mise sur des joueurs qui peuvent s’intégrer et être interchangeable dans l’effectif de Luis Enrique. Un technicien qui sait ce qu’il veut et qui il veut. Aidé par Luis Campos, il a donc jeté son dévolu sur Mika Godts (21 ans) pour venir renforcer le secteur offensif dépeuplé après les départs de Kang-in Lee, Gonçalo Ramos puis Bradley Barcola. Le Belge, qui a rencontré le conseiller football du PSG au Portugal il y a quelques mois, sortait d’une belle année à l’Ajax Amsterdam (17 buts et 15 passes décisives en 44 apparitions toutes compétitions confondues, ndlr). Cela n’a pas été suffisant pour convaincre Rudi Garcia de l’emmener à la Coupe du Monde 2026.

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La déception passée, le natif de Leuven a pu se concentrer sur sa préparation estivale et son début de saison avec les Ajacides. En parallèle, il a surtout suivi de près l’avancée de son transfert vers le PSG. Après plusieurs offres refusées et de longues et âpres négociations, il a pu rejoindre les champions de France et d’Europe jusqu’en 2031. Un nouveau pas important dans la jeune carrière de Godts. Un joueur en plein rêve dans la capitale française. « Je suis très content d’être un joueur du PSG, de jouer au Parc des Princes. Moi, je suis venu car Paris est un grand club. Je veux apprendre beaucoup et jouer. Je peux jouer partout, c’est le coach qui décidera. Les joueurs m’ont aidé sur et en dehors des terrains donc ça s’est bien passé », a-t-il expliqué peu après son arrivée.

Une adaptation qui prend du temps

Le joueur acheté 55 M€ (bonus compris) a ensuite dit plus sur les qualités qu’il peut apporter à la formation francilienne. « «Je suis un joueur offensif qui aime dribbler, marquer et faire des passes décisives. Luis Campos ? Il ne m’a rien promis, il m’a parlé du club, de l’entraîneur et du staff. Je le remercie car ça se passe bien. Luis Enrique n’a pas eu besoin de beaucoup parler, j’étais déjà convaincu que je devais signer ici. Il m’a juste parlé de comment on allait travailler ensemble, après c’était facile.» Cela ne l’a pas forcément été une fois sur le terrain. Encore en phase d’adaptation, Mika Godts n’a pas encore donné la pleine mesure de son talent. Remplaçant (0 titularisation), il a été utilisé à 6 reprises pour le moment par Lucho.

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Dans le détail, il est apparu 1 fois en Ligue des Champions (26 minutes contre le Slovan Bratislava) et à 5 reprises en Ligue 1 (118 minutes de jeu au total). En ce qui concerne sa ligne de statistique, ce n’est pas fameux. Il n’a pas encore marqué de but. Mais il a délivré 1 passe décisive face au LOSC. Les chiffres ne disent pas pour autant tout. Mais pour le moment, ses prestations ne sont pas encore au niveau espéré, même si finalement il n’a pas vraiment eu l’occasion d’avoir plus de temps de jeu pour montrer ce qu’il a réellement dans le ventre. L’Equipe précise toutefois que Luis Enrique attend bien plus de la part du Belge, qui ne pousse pas Khvicha Kvaratskhelia dans ses retranchements.

Luis Enrique n’est pas encore satisfait

Il y a une petite forme de déception, mais pas trop d’inquiétude de la part du staff parisien qui est conscient qu’il lui faut un temps d’adaptation. Nos confrères le placent tout de même dans la catégorie des flops de ce début de saison en L1. «Au-delà de Lucas Digne, qui a très peu joué, la déception vient de Godts, acheté 55 M€ bonus compris. Luis Enrique l’utilise également très peu. Le Belge apportera, c’est sûr (provocation, un-contre-un), mais il doit se faire sa place. Et pour l’instant, on n’a rien vu», écrit L’Equipe, qui a ajouté dans un autre papier qu’au PSG, on estime que ce n’est qu’une simple question de temps. Le constat est sensiblement le même pour Le Parisien.

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«Acheté 45 M€ à l’Ajax Amsterdam, l’ailier belge de 1,76 m reste difficile à juger. Luis Enrique le fait entrer régulièrement en fin de match pour dynamiser l’attaque. Il a disputé 5 matchs en L1 et s’est vu compter, sans grand mérite, une passe décisive pour Vitinha à Lille. Des prestations courtes mais incisives, pendant lesquelles il fait admirer une conduite de balle élégante. Reste à apprivoiser un environnement tout nouveau. L’adaptation entre le championnat néerlandais et la Ligue 1 s’avère souvent plus compliquée qu’on ne l’imagine. Encore très jeune (21 ans), il a eu la bonne surprise de voir son nom figurer sur la première liste de Mark Van Bommel, le nouveau sélectionneur belge. Une expérience qui va le faire mûrir.»

Godts doit aussi faire sa place en Belgique

Déterminé à réussir, Godts, qui a installé un gymnase chez lui à Paris afin de faire tout un travail de l’ombre, compte bien montrer que le PSG ne s’est pas trompé avec lui. Son entrée dimanche dernier face à l’OM a permis de voir un léger mieux après des débuts timides dans la capitale. La trêve internationale va lui permettre de continuer à prendre confiance et d’enchaîner les minutes au sein de la sélection belge. Au pays, on compte beaucoup sur lui assure Le Soir. «Toutes les circonstances semblent réunies pour que le nouveau joueur du Paris Saint-Germain puisse s’installer dans la sélection belge dès le premier rassemblement de l’ère Van Bommel». Le son de cloche est le même pour Het Nieuwsblad.

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«La lutte se joue principalement sur le flanc gauche. Jérémy Doku est incertain, blessé et probablement indisponible pour le moment. Après sa non-sélection pour la Coupe du Monde, Mika Godts , qui a fait quelques apparitions en tant que remplaçant au PSG, semble être le principal candidat.» Une bonne nouvelle pour la recrue parisienne, qui va devoir toutefois régler la mire. « Il y a eu des rires quand Mika Godts a, en l’espace de deux minutes, d’abord tiré en plein sur l’adjoint Renier Robbemond avant d’envoyer le ballon sur un piquet. Son viseur n’est pas encore totalement réglé », écrit avec humour la publication belge. Face à l’Italie (demain), la France et la Turquie, il aura l’occasion de montrer à Van Bommel, mais aussi à Luis Enrique, qu’il a beaucoup à apporter. Tout le monde n’attend que ça.