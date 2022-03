Chelsea : l'émouvant message de Thomas Tuchel à Roman Abramovich

La suite après cette publicité

Hier soir, Chelsea a affronté Luton Town en huitième de finale de la FA Cup. Une rencontre remportée 3 à 2 par les Blues. Mais les pensionnaires de Stamford Bridge avaient un peu la tête ailleurs. En effet, l'écurie londonienne a publié quelques heures avant le match, vers 19h30, un communiqué de presse dans lequel Roman Abramovich mettait officiellement Chelsea en vente.

«Je voudrais aborder les spéculations dans les médias ces derniers jours concernant ma propriété du Chelsea FC. Comme je l'ai déjà dit, j'ai toujours pris des décisions dans l'intérêt du Club. Dans la situation actuelle, j'ai donc pris la décision de vendre le Club, car je pense que c'est dans le meilleur intérêt du Club, des fans, des employés, ainsi que des sponsors et partenaires du Club.» Une décision qui n'a surpris personne puisque les rumeurs entourant une vente du club enflaient depuis quelques jours.

Tuchel est ému

Malgré tout, cela a peiné pas mal de personnes dont Thomas Tuchel. L'Allemand a confié hier soir en conférence de presse : «c'est un peu trop tôt pour parler, car je ne peux penser qu'à Chelsea avec Roman Abramovich. Donc c'est très dur pour moi. C'est dur d'imaginer que cela va s'arrêter. C'est un énorme changement bien sûr. Nous n'en avons pas parlé avant le match de Luton, nous l'avons accepté. Les joueurs ont des connexions internet, ils regardent la télévision, donc bien sûr ils savaient, ils reçoivent des messages. Mais nous nous sommes quand même concentrés sur la préparation du match».

Il a ajouté : «et peut-être que certains joueurs sont plus touchés, d'autres moins, mais au final, nous avons réussi à nous concentrer, à nous améliorer et à trouver la clé pour gagner le match». L'ancien entraîneur du PSG a ensuite évoqué l'avenir du club. «Je ne pense pas avoir besoin d'en parler, je n'en sais pas autant que vous le pensez peut-être. Je ne suis ni PDG, ni membre du conseil d'administration. Donc, je suis sûr que le club nous parlera avec les joueurs. Je ne suis pas tellement inquiet parce que je me sens toujours privilégié et bien placé. J'ai confiance. Je ne suis pas tellement la personne qui s'inquiète des choses que je ne peux pas influencer».

Un avenir en question

Tuchel a finalement conclu : «c'est une grande nouvelle, ce sera un grand changement, mais je n'ai jamais peur du changement et je me concentrerai sur ce que je peux influencer, c'est-à-dire le staff et l'équipe de Cobham». Une mission déjà importante et prenante pour le coach allemand qui suivra malgré tout de très près le processus de vente de Chelsea. Car son avenir comme celui de ses joueurs devrait être impacté par l'arrivée d'un nouveau propriétaire.

« On ne vit pas sur une île déserte, les gars ont internet à l'hôtel et la télé, donc on a bien vu les informations. On avait entendu les rumeurs toute la journée. [...] Et quand on se réunissait ou quand on mangeait ensemble, les gars en parlaient. Jouer le soir même, quand la concentration est un élément clé pour gagner, ce n'est pas si simple et ça ne rend cette prestation que meilleure, c'est pour ça que je suis heureux. Même si je voulais vous répondre, je ne sais pas exactement. À très court terme, pour nous en tant qu'équipe, le staff et les joueurs, j'espère (que ça ne changera) pas grand-chose, voire rien. On essaye de faire ce qu'on fait habituellement, d'étouffer tout le bruit ambiant et de rester concentré, ce qui n'est pas toujours simple, mais on a montré aujourd'hui qu'on y arrive. »