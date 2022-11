BL : Francfort monte sur le podium malgré son match nul face à Mayence

Suite de la 15ème journée de Bundesliga ce dimanche avec un duel entre deux équipes à la dynamique bien différente. A l'Opel Arena, Mayence (12ème) recevait Francfort (5ème). Les locaux restaient sur trois défaites de rang tandis que les visiteurs pouvaient réussir la passe de trois en cas de victoire. Les coéquipiers de Randal Kolo Muani avaient même l'occasion de monter sur le podium en cas de succès mais aussi avec le point du match nul. Et c'est d'ailleurs sur un partage que se terminait la rencontre (1-1). En première période, Jonathan Burkardt ouvrait le score, pour Mayence, sur une offrande de Karim Onisiwo (40e, 1-0).

Au retour des vestiaires, Randal Kolo Muani permettait à Francfort d'égaliser grâce à une passe décisive de Mario Götze (67e, 1-1). C'est d'ailleurs le 5ème but du français en Bundesliga cette saison. Après cela, le score ne bougeait plus jusqu'à la fin de la rencontre. Grâce à ce résultat, l'Eintracht monte sur le podium à la troisième place avec 27 points au compteur, en attendant la rencontre entre Fribourg et l'Union Berlin, respectivement 5ème et 4ème désormais (27 points également pour les deux équipes). De son côté, Mayence remonte dans la première partie de tableau, à la 10ème place.