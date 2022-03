Júnior Moraes quitte le Shakhtar pour le SC Corinthians

Avec l'ouverture du mercato exceptionnel par la FIFA suite à la guerre entre la Russie et l'Ukraine, le milieu offensif Júnior Moraes quitte le Shakhtar Donetsk pour le SC Corinthians et y signe un contrat valable jusqu'au 31 décembre 2023. Après 172 matchs et 96 buts inscrits en Premier Liga, l'international ukrainien (11 sélections, 1 but) s'est dit ravi de retrouver son pays natal.

«Je suis très heureux et préparé à porter ce maillot. J'espère aider l'équipe au maximum dans la recherche de résultats», a déclaré le principal intéressé dans le communiqué du club. Il y portera le numéro 18 et retrouvera donc le championnat brésilien, qu'il avait quitté en janvier 2010 pour la Roumanie, avant de rejoindre l'Ukraine.