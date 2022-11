PSG : Jean-Pierre Caillot soutient Hugo Ekitike

Arrivé cet été et en délicatesse de temps de jeu et d'efficacité, Hugo Ekitike (20 ans) n'est pas véritablement en confiance depuis le début de saison avec seulement une passe décisive en 11 apparitions et 258 minutes jouées. La concurrence est rude au PSG et les trois stars de devant n'arrangent pas forcément ses affaires. Mais son ancien président à Reims, Jean-Pierre Caillot (61 ans), croit en son ancien protégé, invité dans l'émission Rothen s'enflamme sur RMC.

« Il n’y a aucun doute, aucun doute (qu'il réussira à Paris, ndlr). Je peux vous dire que l’on connait les qualités de Luis Campos pour détecter les joueurs. Et cela faisait bien longtemps qu’il suivait Hugo Ekitike, a assuré le président du club champenois. Ce n’est quand même pas facile de passer du Stade de Reims au Paris Saint-Germain. Le vestiaire et l’environnement sont différents mais c’est un garçon qui a toujours performé », déclare le président champenois.