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Real Madrid : Kylian Mbappé et Vinicius Jr ont aussi eu un accrochage !

Par Josué Cassé
1 min.
Vinicius Jr et Kylian Mbappé face à Villarreal @Maxppp

Le vestiaire du Real Madrid est littéralement en train d’imploser. Alors que la violente bagarre entre Federico Valverde et Aurélien Tchouameni continue de défrayer la chronique, Okdiaro fait de nouvelles révélations ce jeudi soir. Cette fois-ci sur Kylian Mbappé et Vinicius Jr…

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D’après le média, les deux hommes ont également eu un accrochage au cours des dernières heures. Celui-ci n’a pas dégénéré en bagarre, mais il s’agissait d’une confrontation houleuse lors de laquelle le ton est monté. Un nouvel épisode, qui s’ajoute également à la gifle de Rüdiger envers Carreras. Bonne ambiance…

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