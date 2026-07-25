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Série A

São Paulo condamné après le transfert de Lucas Beraldo au PSG

Par Josué Cassé
Lucas Beraldo célèbre un but avec le PSG @Maxppp

Selon les dernières informations de la presse brésilienne, São Paulo va être condamné pour le transfert de Lucas Beraldo. La justice auriverde oblige, en effet, le club à verser 800 000 € de commission à un agent suite à la vente du défenseur au PSG fin 2023.

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São Paulo conteste la validité de l’accord et a annoncé faire appel de cette décision. Remplaçant depuis son arrivée dans la capitale française, Beraldo sort d’une saison à 25 matches toutes compétitions confondues (2 buts, 1 passe décisive).

Pub. le - MAJ le
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