São Paulo condamné après le transfert de Lucas Beraldo au PSG

Selon les dernières informations de la presse brésilienne, São Paulo va être condamné pour le transfert de Lucas Beraldo. La justice auriverde oblige, en effet, le club à verser 800 000 € de commission à un agent suite à la vente du défenseur au PSG fin 2023.

La suite après cette publicité

São Paulo conteste la validité de l’accord et a annoncé faire appel de cette décision. Remplaçant depuis son arrivée dans la capitale française, Beraldo sort d’une saison à 25 matches toutes compétitions confondues (2 buts, 1 passe décisive).