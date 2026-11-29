Le choc de cette 12e journée de Premier League entre Arsenal et Manchester City a viré au véritable scandale arbitral. Dans une rencontre particulièrement intense à l’Emirates Stadium, les Skyblues ont longtemps cru réaliser un gros coup face au leader du championnat. Après une entame disputée, les hommes d’Enzo Maresca avaient pourtant trouvé la faille grâce à Erling Haaland, parfaitement servi par Joško Gvardiol (34e). Mais Arsenal avait rapidement réagi par Kai Havertz (39e), avant de voir Manchester City reprendre l’avantage dès le retour des vestiaires. À la suite d’un superbe travail d’Ayyoub Bouaddi, auteur d’une récupération et d’une projection remarquables, Enzo Fernández avait fait trembler les filets d’un magnifique extérieur du pied (47e). Les Mancuniens semblaient alors avoir pris le contrôle de cette affiche, mais ils allaient finalement vivre une fin de rencontre absolument cauchemardesque. Car les dernières minutes ont donné lieu à une succession de décisions arbitrales particulièrement difficiles à avaler pour Manchester City.

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À la 83e minute, sur un corner d’Eberechi Eze, Jurrien Timber a remis les deux équipes à égalité. Un but validé malgré une intervention particulièrement litigieuse sur Gianluigi Donnarumma. Le gardien italien, sorti pour tenter de capter le ballon, a reçu un violent coup de coude de Gabriel au niveau de la nuque. Pourtant, après vérification de la VAR, aucune faute n’a été signalée. L’arbitrage vidéo s’est concentré sur une éventuelle main de Timber, sans sanctionner le contact subi par le portier des Skyblues. Mais le pire était encore à venir, puisque dans le temps additionnel, une tête de Joško Gvardiol prenait la direction des filets avant d’être stoppée par le bras de Viktor Gyökeres. Malgré un nouveau visionnage, l’arbitre n’a pas accordé de penalty à City. Une décision incompréhensible au regard des images, alors que le Suédois semblait avoir privé les visiteurs d’un but quasiment certain. Comme si cela ne suffisait pas, Bruno Guimarães avait auparavant tiré les cheveux de Jérémy Doku alors qu’il était déjà averti, sans recevoir la moindre sanction supplémentaire. Trois épisodes litigieux qui risquent de faire énormément parler et qui laissent Manchester City avec un sentiment d’injustice particulièrement amer.

Tout le monde est furieux à City

« Nous aurions dû gagner aujourd’hui. Je pense qu’ils ont été bien protégés par certains aspects, mais c’est le football. Je crois qu’ils ont dit position normale, non ? Mais ses mains sont levées. Ce n’est évidemment pas une position normale, mais c’est comme ça. C’est la situation à laquelle nous sommes confrontés et nous allons nous battre. Je ne l’avais pas vu sur le moment, il se passait beaucoup de choses. Mais je viens de le revoir et c’est flagrant. Je pense que la VAR aurait dû intervenir », a expliqué Elliot Anderson après la rencontre. Les consultants de Sky Sports n’ont pas caché leur incompréhension face aux décisions arbitrales. Roy Keane s’est interrogé sur l’utilité de la VAR, estimant que « si les arbitres avaient accordé le penalty, je ne pense pas qu’une personne sensée aurait dit que c’était une mauvaise décision ». Micah Richards a lui dénoncé une absence de prise de responsabilité des officiels. « Ils ne voulaient pas prendre de décision. C’était un moment crucial, à la toute fin du match, et ils ont pensé qu’il fallait simplement s’en remettre à la décision de l’arbitre », a-t-il regretté. Enfin, Ian Wright, pourtant ancienne légende d’Arsenal, a reconnu que les Skyblues auraient dû bénéficier d’un penalty. « Je ne veux pas voir mon équipe perdre, mais je ne veux pas non plus qu’elle ne prenne pas de points comme ça. J’aurais souhaité ce penalty si c’était pour Arsenal. Cela aurait pu être accordé et cela aurait dû l’être », a-t-il lâché. Toujours aux micros de la chaîne britannique, Gary Neville a qualifié cette décision de « choquante », tandis que Jamie Carragher a déclaré qu’il s’agissait d’une « décision choquante ». Comme quoi, même des légendes de Manchester United et de Liverpool ont emboîté le pas de l’agacement des Cityzens.

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Après le match, en zone mixte, Enzo Maresca n’a pas caché sa colère noire suite à ces deux points perdus, qui pourraient bien être décisifs dans la course au titre. « Je ne commente même pas… c’est un penalty évident, très facile à voir. L’arbitre (John Brooks) m’a dit, au sujet de la situation de penalty, que la main était dans une position naturelle. Oui, mais pour un gardien. Pas pour un attaquant. On ne nous a pas accordé un penalty évident. Il est très difficile de parler de l’arbitre aujourd’hui, donc il vaut mieux penser que c’est un coup du sort et passer à autre chose… On peut toujours faire mieux, mais je pense que le coup de coude de Gabriel est derrière sa nuque. Donc, il faut comprendre s’ils peuvent toucher le gardien ou s’ils ne peuvent pas toucher le gardien, c’est compliqué. On peut toujours faire mieux. Mais encore une fois, aujourd’hui, il vaut mieux qu’on se concentre juste sur la performance, et qu’on ne parle pas de l’arbitre parce que ce soir, parler de l’arbitre est très, très facile. La manière dont nous avons rivalisé, la manière dont nous avons géré le match a été très impressionnante. Il s’agit de trouver de la régularité et nous pouvons rivaliser. Le plus important pour nous à ce stade, alors que nous essayons de construire quelque chose de nouveau, c’est la manière dont nous jouons, dont nous attaquons, dont nous défendons, dont nous gérons notre environnement. Et je pense qu’aujourd’hui, de ce point de vue, nous avons envoyé un message », s’est lamenté l’entraîneur italien. Une soirée qui risque de laisser des traces à Manchester City, tant les décisions arbitrales de l’Emirates Stadium vont alimenter la polémique dans les prochaines heures.