Toulouse : Guillaume Restes savoure la victoire après sa première convocation chez les Bleus

Vingt-quatre heures après avoir été appelé pour la première fois en équipe de France par Zinédine Zidane, Guillaume Restes a participé à la première victoire de Toulouse cette saison, face au Havre (3-2). « Forcément, on est très, très fiers. On a passé un bon moment hier. Maintenant, il y avait un match ce soir qui était très important pour nous », a réagi le gardien de 21 ans sur Ligue 1+. Malgré les deux buts encaissés, Restes a multiplié les interventions décisives, notamment devant Fofana en première période puis sur une frappe de Nakamura dans le temps additionnel. « Il y a des choses à améliorer, forcément, parce qu’on prend deux buts. Mais le plus important aujourd’hui, c’est la victoire à la maison devant les supporters. »

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🎙️ "Le plus important aujourd'hui c'est la victoire".



Fraichement appelé en @equipedefrance, Guillaume Restes revient sur la première victoire de @toulousefc cette saison ! 🔥 pic.twitter.com/dASc0WNMve — L1+ (@ligue1plus) September 19, 2026

Le jeune portier, qui compte déjà plus de 100 rencontres en Ligue 1, s’est également distingué par sa qualité dans le jeu au pied et son positionnement très haut, conformément aux principes demandés par Jens Berthel Askou. Après un début de saison compliqué sur le plan comptable, Toulouse décroche ainsi ses trois premiers points avant que Restes ne change complètement d’environnement. Le Français est attendu lundi à Clairefontaine, où il retrouvera notamment Fabien Barthez, nouvel entraîneur des gardiens des Bleus, qui le considérait déjà comme une pépite lorsqu’il évoluait encore au centre de formation toulousain.