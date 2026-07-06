Coupe du Monde 2026, Angleterre : quand Harry Kane perd complètement sa voix en pleine interview
Après la qualification de l’Angleterre pour les quarts de finale de la Coupe du Monde 2026 face au Mexique (2-3), Harry Kane s’est retrouvé malgré lui au centre de l’attention. L’attaquant anglais, buteur sur penalty et déjà auteur d’un sixième but dans la compétition, a marqué les esprits lors de son interview d’après-match en apparaissant totalement enroué, incapable de parler normalement après l’intensité de la rencontre.
One of the best post-match interviews you will EVER see! Rest up, Harry :) pic.twitter.com/twk8bhP2YK— BBC Sport (@BBCSport) July 6, 2026
Un moment jugé insolite par les supporters, rapidement transformé en série de mèmes sur les réseaux sociaux. Kane a lui-même reconnu avoir vécu une soirée éprouvante, évoquant un match « fou » où son équipe a dû s’accrocher pour arracher la qualification malgré un contexte défavorable. La scène est devenue l’un des instants les plus commentés de cette Coupe du Monde.
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