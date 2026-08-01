Un joueur de Premier League échappe à la prison après un accident de voiture

Kaoru Mitoma n’aura finalement pas à faire face à une peine de prison après l’accident de voiture survenu au Japon le 8 juillet dernier. L’ailier de Brighton avait été entendu par la police de Tokyo après une collision impliquant une cycliste de 48 ans, transportée à l’hôpital avec des blessures à la main et plusieurs jours d’arrêt de travail. Le parquet japonais a étudié le dossier avant de décider de ne pas engager de poursuites contre l’international nippon.

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Cette décision s’explique notamment par les circonstances de l’accident, les autorités estimant que les deux parties avaient commis une infraction au code de la route en ne respectant pas les feux de signalisation. Les représentants de Mitoma ont présenté leurs excuses aux personnes touchées et assuré que le joueur prenait l’affaire « très au sérieux » selon The Sun. De son côté, l’attaquant de 29 ans poursuit sa récupération après une blessure aux ischio-jambiers qui l’avait privé de la Coupe du Monde avec le Japon.