Barcelone : Rodri prend la défense de Lamine Yamal

Rodri a tenu à soutenir Lamine Yamal après la victoire du FC Barcelone contre l’Athletic Bilbao (2-0). Malgré une rencontre disputée dans son intégralité sans but ni passe décisive, le jeune ailier a reçu les compliments de son nouveau coéquipier. « Lamine Yamal est formidable. Il a traversé une période où il était peut-être un peu déprimé. Nous avons essayé de lui remonter le moral et aujourd’hui, nous avons vu Lamine sous son meilleur jour », a déclaré Rodri au micro de DAZN. Le milieu espagnol a surtout insisté sur l’attitude du joueur : « même s’il n’a pas marqué, j’en suis content, car c’est ce dont nous avons besoin de lui. Au final, cet effort et cette persévérance. Les buts viendront, car le talent est là. »

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Le Barça s’est imposé grâce à Raphinha, buteur à la 37e minute, et à Fermín López, qui a définitivement fait la différence à la 82e. Cette rencontre avait également une saveur particulière pour Rodri, qui a disputé ses premières minutes sous le maillot blaugrana. Entré à l’heure de jeu, l’Espagnol a été accueilli par une ovation du public pour ses débuts avec le Barça. Mais après la rencontre, il a préféré mettre en avant Lamine Yamal et le travail réalisé par ses coéquipiers pour l’aider à retrouver de la confiance.