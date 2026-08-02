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Nice va vendre Mohamed Ali-Cho en Premier League pour 20 millions !

Par Hanif Ben Berkane
Cho @Maxppp

Selon L’Équipe, le club azuréen est tout proche de trouver un accord avec Hull City pour le transfert de Mohamed-Ali Cho. Une opération qui confirme l’intérêt persistant de la Premier League pour l’attaquant français, déjà évoqué ces derniers jours par Nice-Matin.

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Toujours selon le quotidien sportif, le transfert devrait avoisiner les 20 millions d’euros. Une belle plus-value pour le Gym, qui avait recruté l’ancien joueur d’Angers à la Real Sociedad, il y a deux ans contre 10 millions d’euros. Si les derniers détails sont réglés, Nice pourrait donc doubler sa mise avec le départ de son attaquant vers l’Angleterre.

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