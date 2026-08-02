Nice va vendre Mohamed Ali-Cho en Premier League pour 20 millions !
@Maxppp
Selon L’Équipe, le club azuréen est tout proche de trouver un accord avec Hull City pour le transfert de Mohamed-Ali Cho. Une opération qui confirme l’intérêt persistant de la Premier League pour l’attaquant français, déjà évoqué ces derniers jours par Nice-Matin.
La suite après cette publicité
Toujours selon le quotidien sportif, le transfert devrait avoisiner les 20 millions d’euros. Une belle plus-value pour le Gym, qui avait recruté l’ancien joueur d’Angers à la Real Sociedad, il y a deux ans contre 10 millions d’euros. Si les derniers détails sont réglés, Nice pourrait donc doubler sa mise avec le départ de son attaquant vers l’Angleterre.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer