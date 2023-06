Le PSG passe la deuxième pour Harry Kane

La suite après cette publicité

Harry Kane et le Paris Saint-Germain. C’est une rumeur qui avait pris de l’ampleur il y a quelques semaines, et qui avait même dépassé le stade de la simple rumeur, puisque l’intérêt parisien était réel. Comme révélé dans nos colonnes en exclusivité le 16 mai dernier, Luis Campos travaillait déjà sur la piste menant à l’attaquant des Three Lions. Une réunion avec l’entourage du joueur avait même eu lieu à l’époque, histoire de tâter le terrain.

Mais depuis, ça n’avait pas vraiment avancé. Le PSG a priorisé d’autres pistes pour renforcer ses avant-postes, et surtout, Harry Kane a vu d’autres prétendants toquer à la porte. C’est le cas du Real Madrid, qui cherche un neuf suite au départ surprise de Karim Benzema. Manchester United rôde aussi, avec des Red Devils tapis dans l’ombre…

Des discussions en cours avec le clan Kane

Et voilà que le sérieux média espagnol Relevo, via son journaliste spécialisé mercato Matteo Moretto, explique que c’est reparti. Le PSG négocie ainsi actuellement avec l’entourage du buteur anglais en vue d’une arrivée au Parc des Princes cet été. Des discussions pour reposer des bases, et viendra le plus dur ensuite : se mettre d’accord entre les clubs. Pour l’instant, toujours selon le média, il n’y a rien de concret entre Parisiens et Londoniens.

Pour rappel, le contrat du buteur anglais expire en 2024, et pour l’instant, il ne semble pas pressé de prolonger avec les Spurs. Ce qui met la formation dirigée par le sulfureux Daniel Levy dans une situation compliquée, même si, le patron de l’écurie anglaise se montre toujours aussi gourmand et réclame des montants dépassant les 100 millions d’euros aux prétendants de Kane. Le PSG sait donc à quoi s’en tenir…