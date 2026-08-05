Pourquoi le Real Madrid a décidé de céder face aux exigences de Vinicius Jr

Après plusieurs semaines de tensions, le dossier de la prolongation de Vinicius Jr semble enfin se débloquer. Le Real Madrid a récemment transmis une nouvelle offre au Brésilien, alors que les discussions étaient jusque-là freinées par d’importantes divergences financières. Les derniers échanges entre le clan du joueur, José Ángel Sánchez et Juni Calafat se sont déroulés dans un climat bien plus serein, au point que plusieurs médias évoquent désormais un réel optimisme quant à une issue favorable.

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Selon GeGlobo, le principal point de blocage concernait la prime à la signature. Vinicius estimait qu’au vu de son importance dans le projet madrilène et de la proximité de la fin de son contrat actuel (juin 2027), il méritait une prime bien supérieure aux standards habituels du club. Pour la première fois, le Real Madrid a accepté de revoir sa politique en proposant des montants plus élevés, avec une importante prime de signature étalée sur les cinq années du futur contrat, des bonus liés aux performances individuelles ainsi que des primes de fidélité.

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Plus compliqué de le remplacer

Cette nouvelle proposition permettra également à Vinicius d’atteindre le plafond salarial fixé par Florentino Pérez, soit 20 millions d’euros par an, tout en augmentant sensiblement ses revenus grâce aux différentes clauses intégrées au contrat. Ce revirement s’explique aussi par une réflexion économique du Real Madrid. Les dirigeants ont compris que remplacer un joueur du calibre de Vinicius coûterait bien plus cher que de répondre à ses exigences rapporte GeGlobo.

Contrairement aux départs de Cristiano Ronaldo ou Sergio Ramos, le Brésilien est encore très jeune et représente un actif sportif et financier considérable pour les Merengues en étant l’un des meilleurs joueurs à son poste. Selon le média brésilien, cette avancée dans les négociations a d’ailleurs refroidi Arsenal, qui suivait attentivement le dossier mais qui n’a finalement jamais formulé d’offre concrète au joueur ou au Real Madrid.