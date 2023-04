Napoli : l’anecdote de Victor Osimhen sur ses débuts avec Christophe Galtier

La suite après cette publicité

Si le Napoli réalise une saison exceptionnelle, c’est aussi en grande partie grâce à lui. Véritable fer de lance des Napolitains, Victor Osimhen a fait trembler les filets à 25 reprises cette saison toutes compétitions confondues. Un chiffre digne des plus grands avant-centres européens. En course pour un incroyable doublé Ligue des champions-Serie A, l’attaquant de 24 ans a accordé un long entretien à L’Équipe. L’international nigérian est notamment revenu sur ses premiers pas avec le LOSC de Christophe Galtier en 2019.

« Ah, l’arrivée à Lille… C’était encore un autre niveau. Christophe Galtier entraînait. Dès le premier jour, il m’a demandé combien de buts j’allais inscrire lors de mes débuts. Je lui ai dit que j’allais en mettre deux. Il m’a dit : "Ah oui, tu ne rigoles pas, toi !" Puis la semaine s’est super bien déroulée, dans les superbes installations de Luchin, avec votre troupe de Français… (Jonathan) Ikoné, (Jonathan) Bamba, (Mike) Maignan. Ils mettent une telle ambiance, mon Dieu ! (Il se marre.) J’avais le sentiment d’appartenir à cette équipe depuis des semaines. (Son premier match face à Nantes ) En sortant du bus, (José) Fonte m’a dit : "Si tu marques vraiment deux buts, je t’emmène au restaurant." Je lui ai répondu : "OK, capitaine !" Il m’a fait une passe décisive sur le premier but, Nantes a égalisé, puis j’ai marqué le but vainqueur à la 80e. Ce fut un tel shot d’adrénaline… Je n’avais encore jamais ressenti ça dans un grand stade. Et puis, match après match, tout s’est aligné. »

