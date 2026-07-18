Real Madrid : c’est l’heure des premiers doutes pour José Mourinho

La Coupe du Monde s’achèvera ce dimanche avec la finale entre l’Espagne et l’Argentine (21h en France), mais déjà une partie des joueurs du Real Madrid a repris le chemin de l’entraînement. Néo-Madrilène, Marc Cucurella est le seul impliqué sur cette fin de Mondial, puisque les Français (Mbappé, Tchouameni et Konaté) et les Anglais (Bellingham) auront terminé un jour plus tôt la compétition. D’ici 3 à 4 semaines, José Mourinho récupérera la totalité de son effectif pour la saison à venir.

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Pour son retour dans la capitale espagnole, le Special One est servi. La direction lui a déjà accordé 4 recrues (Cucurella, Konaté, Dumfries et Bernardo Silva) qui ont considérablement accru la concurrence. Endrick a lui fait son retour après son prêt concluant à l’OL et jouera, a priori, un rôle plus intéressant que lors de son premier passage au club. Une partie de l’avenir de ce groupe va se jouer durant cette pré-saison en plus petit comité, le temps que les mondialistes reviennent.

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Avantage Dumfries devant Alexander-Arnold ?

Des places de titulaires sont en jeu. Selon AS, 6 éléments sont déjà assurés d’avoir leur place dans le onze, hors blessure ou méforme : Mbappé, Vinicius, Bellingham, Valverde, Cucurella et Courtois. Pour les autres, il va falloir se battre et convaincre aux entraînements. Le poste de latéral droit s’est renforcé avec la venue de Dumfries. Le Néerlandais offre des options supplémentaires à Mourinho et surtout un joli bras de fer avec Alexander-Arnold, lequel n’a pas toujours convaincu l’an passé.

Ils auront tous les deux du temps de jeu, mais il n’y aura qu’une place lors des grands matchs. Selon le média, l’ancien de l’Inter part avec une longueur d’avance en raison de ses qualités physiques et de son volume de jeu plus important. Le casse-tête est encore pire en charnière centrale où l’arrivée de Konaté offre un 5e titulaire en puissance. En perte de vitesse à Liverpool et en équipe de France, son compteur sera remis à zéro, au même titre qu’Huijsen. Militão et Rüdiger n’ont plus rien à prouver, mais c’est leur état physique qui est plus incertain, alors qu’Asensio, annoncé sur le départ, part de plus loin.

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Qui pour accompagner Mbappé et Vinicius ?

Dans l’entrejeu, Bernardo Silva pourrait bien être le 4e homme pour accompagner Bellingham, Valverde et Tchouameni. Camavinga est invité à trouver un nouveau point de chute, mais force est de constater que le Français est toujours là au 18 juillet. Il cherchera à concurrencer les titulaires, au même titre que le jeune Thiago Pitarch, si celui-ci n’est pas prêté. Enfin, il reste l’inconnu de l’attaquant côté droit, celui qui devra faire équipe avec Mbappé et Vinicius. Güler, Diaz, voire Mastantuono ont essayé sans trop de succès de remplacer Rodrygo, dont le retour n’aura pas lieu avant 2027. Michael Olise pourrait bien mettre fin au débat…