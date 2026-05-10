OM : Jean-Louis Leca approché pour le poste de directeur sportif

Deuxième de Ligue 1 et qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, le RC Lens réalise une saison exceptionnelle dans laquelle Jean-Louis Leca a joué un rôle prépondérant. Si le travail de recrutement est avant tout collectif au sein de la direction des Sang et Or, le nouveau directeur sportif et ancien gardien de but a su se montrer particulièrement persuasif pour convaincre bon nombre de joueurs de rejoindre l’Artois cette saison. Forcément, une telle réussite ne laisse personne indifférent sur le marché des transferts, et attire logiquement l’œil des clubs en quête d’un nouveau patron pour leur domaine sportif.

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Selon nos informations, Excel Sports Management, le cabinet de chasseurs de têtes mandaté pour dénicher le futur directeur sportif de l’Olympique de Marseille, a prospecté de manière très large et a étudié de nombreux profils, à commencer par celui de Jean-Louis Leca sondé il y a une dizaine de jours. Mais le dirigeant corse n’a pas donné suite, préférant rester pleinement concentré sur le projet lensois et sur les échéances à venir à court et moyen terme. Si le poste marseillais va finalement revenir à Grégory Lorenzi, le club nordiste peut se rassurer de pouvoir compter sur la fidélité de son architecte.