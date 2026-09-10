Patrik Carlgren revient au FC Nantes

C’était annoncé, c’est désormais officiel. Suite à la blessure au ménisque du gardien numéro 2 du FC Nantes, Alexis Mirbach, le club des bords de l’Erdre s’est dépêché pour trouver un remplaçant en urgence. Les Canaris ne sont pas allés bien loin puisqu’ils ont recruté Patrik Carlgren, portier suédois de 34 ans, qu’ils avaient laissé partir libre de tout contrat l’été dernier, après deux ans de collaboration.

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⌙ Patrik est de nouveau Jaune et Vert.



📍 Café Joyeux Nantes pic.twitter.com/RBftBbxBsn — FC Nantes (@FCNantes) September 10, 2026

« Libre de tout contrat après la fin de son aventure nantaise l’année dernière, Patrik Carlgren fait son retour sur les bords de l’Erdre. Suite à la blessure de son portier numéro 2, Alexis Mirbach, le FC Nantes était dans l’obligation de recruter un nouveau gardien pour renforcer le groupe de Grégory Poirier. Homme de confiance, compétiteur et connaisseur de la maison, le portier suédois rejoint donc les Canaris pour une durée d’un an, plus une année en option », peut-on lire dans le communiqué.