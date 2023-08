PSG : la presse espagnole est sous le choc pour Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Il n’y a pas une journée, peut-être même une heure, sans que la presse espagnole n’évoque l’avenir de Kylian Mbappé. Revenu à l’entraînement de l’équipe première, puis dans le groupe de Luis Enrique ce week-end, l’attaquant a démarré sur le banc face à Toulouse mais son entrée, avec celle d’Ousmane Dembélé, à tout changé. Buteur sur penalty, il a donné un autre visage à un PSG encore bien terne. Sa communion avec les supporters n’est pas passée inaperçue non plus.

Il faut dire que ces derniers jours, un rapprochement a eu lieu entre le joueur de 25 ans et la direction parisienne. On est encore un peu loin de la signature d’une prolongation mais le canal est de nouveau ouvert comme nous vous le révélions. Mis dans le loft, Mbappé a accepté de faire une croix sur une prime de fidélité de 80 millions d’euros pour mieux faire passer la pilule. Un revirement de situation spectaculaire qui trouve ses raisons dans une réunion avec les représentants qataris, les très hautes sphères du club.

La presse espagnole ne comprend pas

Ces discussions ont permis de mettre de l’huile dans les rouages. Chacun est ressorti optimiste même si le fond du dossier n’a pas vraiment changé. Le champion du monde reste toujours libre dans un an. Le PSG, lui, ne s’interdit pas de recevoir une offre d’ici la fin du mercato, notamment du Real Madrid. C’est d’ailleurs vers l’Espagne que nos regards se tournent à nouveau. La presse espagnole se fait à nouveau l’écho d’une incompréhension totale. Pour El Chiringuito, ça ne fait pas de doute, Mbappé va rester au PSG cette saison.

«Pour moi c’est impossible que Mbappé vienne. Il cherche le soutien des supporters car il sait que sinon ce sera une année difficile», explique la légende madrilène Guti. Le scénario d’une possible prolongation n’est pas non plus exclu non plus d’autant que le club français apparaît encore dépendant de sa star. «Ça paraît fou que le PSG laisse Mbappé partir gratuitement mais pour le renouveler, il faudra payer une somme énorme», abonde Edu Aguirre, l’une des voix de l’émission, pendant qu’un autre, Tomas Roncero, sifflera le Français en cas de confrontation face au Real en Ligue des Champions. Ils l’ont encore mauvaise.