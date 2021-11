Serie A : Bologne maintient Cagliari la tête sous l'eau

En méforme avec 1 point acquis sur les 3 derniers matches, Bologne (13e) recevait la lanterne rouge Cagliari (20e) pour le compte de la 11e journée de Serie A. Un duel entre équipes en difficultés qui s'est soldé par une victoire 2-0 de l'équipe de Sinisa Mihajlovic.

La suite après cette publicité

Bologne a marqué au retour des vestiaires via Lorenzo De Silvestri sur un service de Gary Medel (1-0, 50e). Le cauchemar s'est poursuivi pour Cagliari avec l'exclusion de Martin Caceres en fin de match (90e +1) ainsi qu'un but de Marko Arnautovic (2-0, 90e +6). Avec cette victoire 2-0, Bologne s'empare de la 11e place et prend sept points d'avance sur la zone rouge. Cagliari reste bon dernier.

Le classement de la Serie A