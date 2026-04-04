Atlético de Madrid-Barcelone : les compositions officielles

C’est le choc de la journée. Le FC Barcelone se déplace sur la pelouse de l’Atlético de Madrid ce samedi à 21h à l’occasion de la 30e journée de Liga, un match à suivre en direct sur notre site. Après la défaite du Real Madrid face à Majorque un peu plus tôt dans la journée (2-1), les hommes d’Hansi Flick doivent impérativement s’imposer pour prendre encore plus d’avance et se rapprocher du titre. Ils doivent également se préparer avant de retrouver ce même Atlético en Ligue des champions.

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Pour ce faire, le technicien allemand a aligné un 4-2-3-1 avec Olmo en pointe accompagné de Lamine Yamal, Fermin Lopez et Rashford. L’entrejeu est composé de Pedri et Eric Garcia, qui remplace De Jong toujours pas remis de sa blessure. Du côté de l’Atlético, Griezmann est titulaire en pointe devant Simeone, Almada et Baena. Clément Lenglet occupe le poste de défenseur central avec Le Normand.

Les compositions officielles :

Atlético de Madrid : Musso - Molina, Le Normand, Lenglet, Gonzalez - Koke, Vargas - Simeone, Baena, Almada - Griezmann.

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FC Barcelone : Joan Garcia – Araujo, Cubarsí, Martín, Cancelo – Eric, Pedri – Lamine Yamal, Fermin Lopez, Rashford – Olmo.