Liga : la presse catalane dénonce un arbitrage largement favorable au Real Madrid

La guerre entre le Real Madrid et le FC Barcelone autour de l’arbitrage connaît un nouvel épisode. Cette fois, c’est la presse catalane qui passe à l’offensive. Selon les statistiques compilées par Mundo Deportivo, le Real Madrid serait nettement avantagé par les décisions arbitrales en Liga, contrairement à son grand rival barcelonais. Après douze journées de championnat, les Merengues sont ainsi l’équipe qui obtient le plus de fautes en sa faveur (171), tout en étant celle qui en commet le moins (102). À l’inverse, le FC Barcelone figure parmi les formations qui bénéficient du moins de coups de sifflet, avec seulement 122 fautes subies, soit le deuxième plus faible total derrière la Real Sociedad. Les Blaugranas ont également été sanctionnés à 113 reprises, ce qui les place au quinzième rang du classement des équipes les plus pénalisées. Des chiffres que le quotidien catalan utilise pour dénoncer ce qu’il considère comme une différence de traitement entre les deux géants espagnols, même si ces statistiques ne suffisent pas, à elles seules, à démontrer un favoritisme arbitral.

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Cette tendance se retrouve dans les statistiques individuelles mises en avant par Mundo Deportivo. Aucun joueur du Real Madrid ne figure parmi les 50 joueurs ayant commis le plus de fautes en Liga, contre trois Barcelonais : Fermín López, Lamine Yamal et Xavi Espart. En revanche, plusieurs Madrilènes apparaissent parmi les joueurs qui obtiennent le plus de fautes. Jude Bellingham occupe la première place de ce classement, tandis que Kylian Mbappé, Vinicius Junior et Arda Güler figurent tous dans le top 10, devant Lamine Yamal, seulement treizième. Cette publication intervient dans un contexte particulièrement tendu entre les deux clubs, notamment depuis l’éclatement de l’affaire Negreira. Le Barça et plusieurs de ses anciens dirigeants font toujours l’objet d’une enquête concernant des versements présumés de plus de 7,3 millions d’euros à José María Enríquez Negreira, ancien vice-président du Comité technique des arbitres espagnols, entre 2001 et 2018. De son côté, le Real Madrid multiplie les critiques envers l’arbitrage par l’intermédiaire de sa chaîne officielle. Sur le terrain, le FC Barcelone conserve pour l’instant l’avantage, avec trois points d’avance sur son rival madrilène après douze journées.