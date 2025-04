La réponse étonnante d’Hansi Flick aux tensions dans le vestiaire du FC Barcelone

Samedi, le FC Barcelone a réussi un nouvel exploit. Menée 3-1 par le Celta de Vigo à l’heure de jeu, la bande de Lamine Yamal a réussi à s’imposer 4-3, remportant un succès qui la rapproche encore un peu plus du titre de Liga, et impressionnant encore tout le monde grâce à sa force mentale. Mais au cours de ce match, on a vu certains signes d’agacement de plusieurs joueurs envers Hansi Flick.

Effectivement, Ansu Fati a par exemple shooté dans une glacière et sur le banc de touche lorsqu’il a compris qu’il n’allait pas entrer en jeu, après s’être échauffé pendant une bonne partie de la seconde période. Et ce, alors que la relation entre l’Espagnol et son coach est déjà tendue depuis un moment. Après le coup de sifflet final, Hector Fort, qui a aussi assisté à toute la rencontre depuis la touche, a refusé de saluer l’entraîneur qui était venu lui donner une accolade, le repoussant. Quant à Fermin Lopez et Ferran Torres, ils ont manifesté une sacrée colère lorsqu’ils ont été remplacés en cours de match.

Flick est satisfait

Des tensions qui ne sont pas passées inaperçues en Espagne et qui ont été source de nombreux articles dans les médias catalans. Mais forcément, une question de pose : que pense Hansi Flick de tout ça ? Et bien selon les informations de Sport, ces coups de colère n’inquiètent pas Hansi Flick ni son staff, bien au contraire. L’Allemand estime que ces réactions sont même positives, et qu’elles illustrent bien la volonté des joueurs d’être compétitifs et d’apporter à l’équipe. Flick est satisfait de voir que ses troupes ont envie de se montrer et briller, et qu’elles prennent ça à cœur.

Le staff de l’ancien du Bayern tient aussi à préciser, notamment dans le cas Hector Fort, qu’il n’y a aucun problème d’ordre personnel avec les joueurs et que leur non-présence sur la pelouse ou leur sortie du pré sont tout simplement le fruit de décisions purement sportives. Et que sur un effectif d’une vingtaine de joueurs, forcément, il y en a qui doivent se contenter des miettes. Voilà qui devrait donc calmer tout ça…