Ligue 1 : Monaco arrache le nul à Strasbourg

En pleine dynamique positive après un début de saison parfait et un récent succès retentissant sur la pelouse du Paris Saint-Germain, l’AS Monaco se déplaçait à la Meinau ce samedi avec l’ambition d’enchaîner une quatrième victoire consécutive en Ligue 1. De son côté, Strasbourg abordait ce choc en pleine confiance après deux victoires de rang en Ligue 1 dont une démonstration offensive face à Troyes (6-2). Dans une grosse ambiance marquée par des fumigènes dès le coup d’envoi, les Alsaciens voulaient confirmer leur montée en puissance, tandis que les Monégasques devaient composer avec un effectif amoindri par de nombreuses absences (Balogun, Fati, Teze).

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Dès les premières minutes, les hommes d’Hugo Oliveira ont imposé une forte intensité et un pressing haut, gênant considérablement le bloc monégasque. Malgré quelques incursions signées Paris Brunner et une parade décisive de Filip Jorgensen devant Vanderson, Strasbourg a globalement dominé ce premier acte, s’offrant les opportunités les plus franches par Sebastian Nanasi et Gessime Yassine. Forcée à faire un changement rapide suite à la blessure d’Anis Soubeir (21e), remplacé par Matthis Abline, l’ASM a éprouvé toutes les peines du monde à imposer son rythme et à trouver des décalages face au bloc alsacien. Juste avant la pause, la pression strasbourgeoise s’est intensifiée, mais les deux formations sont rentrées aux vestiaires sur un score vierge.

Un deuxième acte débridé avec le bijou de Brunner

Dès le retour des vestiaires, le Racing a été récompensé de ses efforts. Sur un coup franc excentré d’Oso à la 52e minute, le défenseur monégasque Sadibou Sané a trompé son propre gardien Lukas Hradecky de la tête (1-0, 52e). Sonnés mais pas résignés, les joueurs du Rocher ont alors accéléré. Malgré quelques offensives timides jusqu’ici, les Monégasques ont poussé pour réagir, buttant d’abord sur un Jörgensen impérial avant de trouver la faille à la 71e minute. Trouvé plein axe, Paris Brunner a avancé avant d’armer une frappe magistrale aux vingt mètres. Sur ce bijou qui est venu se loger en pleine lucarne, le jeune talent de 20 ans a inscrit sa troisième réalisation de la saison (1-1, 71e).

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Reboostés par cette égalisation venue d’un exploit individuel, les Monégasques ont repris confiance et tenté d’arracher le coup gagnant dans le dernier quart d’heure. Avec des offensives d’Abline et Brunner, en froid avec la tribune alsacienne après une célébration provocatrice, les Asémistes ont poussé pour prendre l’avantage mais le but de Denis Zakaria a été refusé pour une position de hors-jeu logique (88e). Un penalty aurait pu être accordé à Abline dans les dernières minutes (90e). Malgré la rentrée de sang neuf de part et d’autre, les deux équipes se sont finalement quittées sur un score de parité (1-1) au terme d’un duel engagé et indécis. Monaco perd ainsi ses premiers points de la saison mais préserve son invincibilité, tandis que Strasbourg valide son bon début de championnat.