Atlético : le like polémique de João Félix

Transféré dans les ultimes instants du mercato estival au FC Barcelone, João Félix retrouve des couleurs en Catalogne. En l’espace de 8 rencontres avec le champion d’Espagne en titre, l’international portugais (33 sélections, 7 buts) a trouvé le chemin des filets à 3 reprises et distillé 2 passes décisives. Outre la réussite retrouvée, ses performances physiques et son sens du dévouement sur le pré impressionnent, et le souvenir d’une fin d’aventure chaotique du côté de l’Atlético de Madrid (il reste prêté) semble désormais lointain.

Alors qu’il dispute actuellement la trêve internationale avec la sélection portugaise, João Félix a provoqué une polémique sur les réseaux sociaux. Comme le rapporte Sport, le Lusitanien a aimé une publication mettant en lumière ses performances sous le maillot blaugrana avec la mention suivante : «Les supporters de l’Atlético de Madrid pleurent». Suffisant pour altérer davantage sa relation avec les Colchoneros…