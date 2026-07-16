Dembélé agacé, Mbappé au fond du trou… les nouvelles révélations sur le fiasco des Bleus contre l’Espagne

Les "méchants" sont devenus gentils. Face à l’Espagne mardi soir, l’équipe de France a pris une bonne leçon tactique et technique de football (2-0), alors que beaucoup la considéraient comme la grande favorite à la victoire finale. Dominés en long, en large et en travers, les Bleus ont été éliminés en demi-finale de Coupe du Monde, eux qui rêvaient de disputer une troisième finale de suite, ce qui n’avait plus été réalisé depuis le Brésil (1994, 1998, et 2002).

La suite après cette publicité

Cette défaite a laissé des traces dans le groupe, et on imagine le peu d’intérêt que porteront les joueurs pour cette "petite finale" face à l’Angleterre… qui n’a en réalité rien d’une finale. «Ce match, vous pensez qu’ils ont envie de le jouer ? Bien sûr que non, ce groupe était là pour autre chose», indiquait un membre de l’entourage des Bleus à L’Équipe ces dernières heures, quand un autre ajoutait : «ils sont dégoûtés de devoir jouer».

Deschamps et son staff considèrent les imprécisions techniques comme la raison principale du fiasco

Dans les heures qui ont suivi la défaite face à l’Espagne, certains n’arrivaient pas à trouver le sommeil et ont revu le match, ce qui aurait nourri un peu plus leurs regrets. Un joueur était particulièrement affecté d’après certaines sources consultées par le journal : Kylian Mbappé. «Ils sont tous vraiment touchés mais je crois que Kylian l’est encore plus que les autres», souffle un membre de la délégation tricolore. Ce n’est pas le discours du coach à la fin du match, ni les marques de sympathie du staff à son égard, qui ont atténué sa douleur. Même si ce dernier match conserve un intérêt personnel, avec le record de buts en ligne de mire, son Mondial est d’ores et déjà terminé dans son esprit.

La suite après cette publicité

Toujours selon L’Équipe, Mbappé n’aurait pas compris comment les consignes n’ont pas été mieux respectées en seconde période face à l’Espagne, alors que Deschamps avait demandé de faire du "un contre un" pour ne plus être débordé. Quant à Ousmane Dembélé, passé à côté de son match également, il aurait été agacé par le manque de soutien lorsqu’il déclenchait le pressing sur le porteur de balle. Mais pour Didier Deschamps, le noeud du problème n’était pas là. Le sélectionneur et son staff regretteraient surtout l’imprécision technique dont ont fait preuve les Français pendant la rencontre. Là où l’Espagne s’est sublimée, ce qui lui a permis de réciter son football.