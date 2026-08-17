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L’AS Monaco fait une nouvelle offre pour Farès Ghedjemis

Par Santi Aouna - Chemssdine Belgacem
1 min.
Fares Ghedjemis @Maxppp

Selon nos informations, l’AS Monaco intensifie ses efforts pour recruter l’international algérien Farès Ghedjemis et vient de transmettre une nouvelle offre afin de convaincre Frosinone. Bien que Beşiktaş soit entré en négociations avec une proposition financière et contractuelle plus lucrative pour l’ailier, le joueur donne sa priorité au projet monégasque. Pour rappel, le profil du joueur est ciblé par le Rocher pour compenser le départ récent de Maghnes Akliouche vers le Paris Saint-Germain.

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Malgré sa préférence pour la Ligue 1, Ghedjemis ne ferme pas totalement la porte à la Süper Lig turque en cas de surenchère ou de désaccord entre Monaco et Frosinone. De leur côté, les cadors écossais du Celtic Glasgow et des Glasgow Rangers se sont définitivement retirés du dossier, laissant le champ libre à un duel entre la Principauté et Istanbul pour boucler le transfert.

Pub. le - MAJ le
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