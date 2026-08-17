L’AS Monaco fait une nouvelle offre pour Farès Ghedjemis

Selon nos informations, l’AS Monaco intensifie ses efforts pour recruter l’international algérien Farès Ghedjemis et vient de transmettre une nouvelle offre afin de convaincre Frosinone. Bien que Beşiktaş soit entré en négociations avec une proposition financière et contractuelle plus lucrative pour l’ailier, le joueur donne sa priorité au projet monégasque. Pour rappel, le profil du joueur est ciblé par le Rocher pour compenser le départ récent de Maghnes Akliouche vers le Paris Saint-Germain.

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💰 Nouvelle offre de l’AS Monaco pour Farès Ghedjemis.



🇹🇷 Besiktas est également entré en négociations et propose un contrat plus avantageux au joueur.



❗️Le joueur donne sa priorité à Monaco mais n’est pas fermé à une arrivée en Turquie.



❌ Celtic et… pic.twitter.com/go9h84MtX5 — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 17, 2026

Malgré sa préférence pour la Ligue 1, Ghedjemis ne ferme pas totalement la porte à la Süper Lig turque en cas de surenchère ou de désaccord entre Monaco et Frosinone. De leur côté, les cadors écossais du Celtic Glasgow et des Glasgow Rangers se sont définitivement retirés du dossier, laissant le champ libre à un duel entre la Principauté et Istanbul pour boucler le transfert.