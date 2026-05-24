Pas de titre, pas de Coupe d’Europe… la saison cataclysmique de BlueCo avec Chelsea et Strasbourg

BlueCo, c’est l’histoire d’un empire du football qui a pris l’eau des deux côtés de la Manche. Chelsea, fer de lance du consortium de Todd Boehly, et Strasbourg, vitrine française du projet, referment une saison 2025-2026 sans trophée et sans qualification européenne pour l’exercice à venir. Une réalité qui transforme le projet de BlueCo en risée continentale et qui risque de coûter cher. Car au-delà du manque à gagner financier pour l’année à venir, c’est aussi pour la réputation et la vision du projet que cette saison est calamiteuse. À Chelsea, la descente aux enfers s’est accélérée en janvier avec le licenciement d’Enzo Maresca, remplacé en urgence par Liam Rosenior, lui-même écarté en avril au profit de l’intérimaire Calum McFarlane.

La suite après cette publicité

Résultat : une élimination sèche en Ligue des Champions face au PSG (2-5 à l’aller, 0-3 au retour) en 8es de finale, une finale de FA Cup perdue 0-1 contre Manchester City la semaine dernière et une 10e place en Premier League. Sans qualification directe pour la prochaine édition via le classement ou la FA Cup, Chelsea devra observer l’Europe depuis les tribunes l’année prochaine. Outre cette déception sportive, les retombées financières risquent d’être lourdes pour le club. Depuis leur reprise, Boehly et Clearlake ont dépensé plus d’un milliard d’euros en transferts et accumulent des pertes abyssales depuis quelques années.

La suite après cette publicité

Quel avenir pour BlueCo ?

À Strasbourg, le scénario est différent dans la forme. Les Alsaciens avaient pourtant de quoi rêver. Premiers de leur phase de ligue en Conference League, ils avaient renversé Mayence en quarts mais la demi-finale contre le Rayo Vallecano a tout éteint. Battus à Madrid, Strasbourg n’a pas réussi à renverser la vapeur au retour. En Ligue 1, les hommes de Gary O’Neil ont terminé à une 8e place inquiétante pour un tel projet dans un championnat à 18 équipes. Comme Chelsea, le club alsacien ne disputera aucune compétition européenne la saison prochaine, effaçant en partie les bénéfices symboliques d’une belle saison 2024-2025 et d’une épopée européenne encourageante.

Deux clubs, deux championnats, zéro titre, zéro Coupe d’Europe à venir : rarement le groupe de Todd Boehly aura semblé aussi loin de ses ambitions affichées. L’absence de revenus européens pour Chelsea comme pour Strasbourg pour la prochaine cuvée va peser sur les finances d’un groupe qui a déjà beaucoup misé sur l’avenir. Plus encore, c’est la crédibilité du projet qui est en jeu. En effet, le modèle BlueCo n’est viable que si les clubs progressent ensemble. Or, cette saison, ils ont surtout échoué en même temps et reste à savoir de quoi sera faite la saison prochaine pour les deux clubs qui seraient inspirés d’être revanchards.