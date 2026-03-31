Excellente nouvelle pour le Real Madrid dans un dossier brûlant !

Cette saison, le Real Madrid connaît des hauts et des bas. Alors que la mayonnaise n’a pas prise dès le début avec Xabi Alonso, le coach ibérique a été remplacé par son ancien coéquipier Alvaro Arbeloa. Sous les ordres de l’ancien défenseur droit, les coéquipiers de Kylian Mbappé sont plus pertinents. Après avoir éliminé Manchester City en 8es de finale de Ligue des Champions, les pensionnaires du Santiago-Bernabeu vont devoir se défaire du Bayern Munich en quarts de finale. Le tout en parallèle d’une course au titre intense avec le FC Barcelone en Liga. En attendant, les dirigeants du Real travaillent sur le futur mercato estival.

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C’est un secret de Polichinelle mais les Merengues, en quête de renforts pour stabiliser une défense poreuse et fragile, suivent de très près la situation de Nico Schlotterbeck. Alors que le club madrilène semblait avoir essuyé un revers suite aux informations de la presse allemande annonçant une prolongation imminente du défenseur au Borussia Dortmund, le dossier vient de connaître un nouveau rebondissement ce mardi. Dès lors, l’espoir de voir l’international allemand rejoindre la capitale espagnole est loin d’être éteint car le joueur a tenu à démentir fermement les rumeurs de prolongation avec le club de la Ruhr.

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Nico Schlotterbeck rétablit la vérité et laisse un espoir au Real Madrid

Interrogé hier à l’issue du match amical entre l’Allemagne et le Ghana, Schlotterbeck a tenu à rétablir sa vérité en fustigeant les médias allemands qui avaient sortis l’information de sa prolongation : «je suis content que vous posiez la question, car j’ai lu cela dans votre journal aujourd’hui. Pour être honnête, je dois le démentir catégoriquement (que sa prolongation soit proche). Malheureusement, nous n’en sommes pas encore là. J’ai longtemps négocié avec Sebastian (Kehl). Il n’est plus là. Désormais, Ole sera mon interlocuteur, avec Lars. C’est pourquoi j’attendais cette question avec impatience. Mais ce que vous dites est totalement faux.»

En conclusion, s’il ne ferme pas complètement la porte à Dortmund, Schlotterbeck a insisté sur la complexité de sa situation actuelle : «j’ai parlé avec lui, mais nous n’en sommes pas encore au point où une prolongation est imminente. C’est aussi une mauvaise nouvelle pour les supporters du BVB, mais comme je l’ai dit, la situation n’est pas facile pour moi». En somme, face à cette incertitude, le Real Madrid reste aux aguets. Pour autant, le voir rester au Borussia Dortmund n’est pas écartée mais à en croire le joueur, rien n’est fait avec ses nouveaux interlocuteurs.