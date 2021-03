Allemagne : Joachim Löw répond aux critiques sur son coaching

Face à la Roumanie, l’Allemagne s’est difficilement imposée (1-0). Dans un match où les Allemands n’ont jamais réussi à faire le break et ont manqué de fraîcheur, Joachim Löw (61 ans) a semblé inactif sur son banc effectuant ses changements en toute fin de match. Surtout que l’équipe alignée ce dimanche était exactement la même que trois jours plus tôt face à l’Islande. Son coaching fait beaucoup parler en Allemagne.

Au micro de RTL, le sélectionneur allemand a expliqué sa décision de ne faire aucun changement avant la 80e minute de jeu. « Il est important de s'installer maintenant, après avoir inévitablement connu beaucoup de changements l'année dernière. Je n'ai fait aucun changement parce que le jeu était sous contrôle depuis longtemps. Nous n'avons pratiquement pas laissé d'occasions de but et nous avons eu des occasions. On était dangereux en attaque. De ce point de vue, ce n'était tout simplement pas impératif », a-t-il détaillé.